- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
هنأت الفنانة سيمون، عبر حسابها الرسمي بموقعي إنستجرام وتويتر، صديقتها الفنانة ميرهان حسين، بعد ميلادها الـ 37، والتي تحتفل به اليوم.
ونشرت سيمون، صورتين تجمعها بميرهان، وعلقت: "حبيبتي وصديقتي ميرهان حسين، كل سنة وإنتِ طيبة وجميلة".
ميرهان حسين مواليد 28 أكتوبر 1982، لها عدد من الأعمال الناجحة أبرزها "عمر وسلمى 2"، "أيوب"، "عسل أبيض"، "الهرم الرابع"، "ابن حلال"، وغيرها.
يذكر أن سيمون وميرهان حسين، شاركتا في بطولة مسلسل "قيد عائلي" الذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، محمد رياض، رامي وحيد، غادة طلعت، ريم البارودي، منة فضالي، ميرنا وليد، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.
كانت هذه تفاصيل خبر سيمون تهنئ ميرهان حسين بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.