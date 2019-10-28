سيمون تهنئ ميرهان حسين بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأت الفنانة سيمون، عبر حسابها الرسمي بموقعي إنستجرام وتويتر، صديقتها الفنانة ميرهان حسين، بعد ميلادها الـ 37، والتي تحتفل به اليوم.

ونشرت سيمون، صورتين تجمعها بميرهان، وعلقت: "حبيبتي وصديقتي ميرهان حسين، كل سنة وإنتِ طيبة وجميلة".

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ميرهان حسين مواليد 28 أكتوبر 1982، لها عدد من الأعمال الناجحة أبرزها "عمر وسلمى 2"، "أيوب"، "عسل أبيض"، "الهرم الرابع"، "ابن حلال"، وغيرها.

يذكر أن سيمون وميرهان حسين، شاركتا في بطولة مسلسل "قيد عائلي" الذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، محمد رياض، رامي وحيد، غادة طلعت، ريم البارودي، منة فضالي، ميرنا وليد، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.