‪ بعد حصده جوائز "برلين" و"الجونة".."حديث عن الأشجار" في "زاوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تقيم الشركة المنتجة للفيلم السوداني "حديث عن الأشجار" للمخرج صهيب قسم الباري أول عروضه للجمهور في مصر، مساء الجمعة 8 نوفمبر المقبل في سينما زاوية، وذلك بعد حصد الفيلم جوائز العديد من المهرجانات الدولية، وأحدثها الجائزة الكبرى لمهرجان مومباي السينمائي.

الفيلم المشارك حاليا في مهرجان قرطاج السينمائي، من المقرر أن يعرض أيضا في سينما الزمالك يوم الجمعة 15 نوفمبر، ونال عنه مخرجه صهيب قسم الباري عدة جوائز عالمية، منها جائزتان في مهرجان الجونة السينمائي، كأفضل فيلم وثائقي، وجائزة "فارايتي" كأفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط.

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ونال الفيلم جائزة أفضل فيلم تسجيلي بمهرجان برلين السينمائي، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان إسطنبول السينمائي، وحصد الأسبوع الماضي جائزة مهرجان مومباي السينمائي.

تدور أحداث الفيلم حول أربعة مخرجين سودانيين، الطيب مهدي، منار الحلو، إبراهيم شداد وسليمان محمد إبراهيم تربطهم صداقة استمرت لخمسة وأربعين عامًا، درسوا السينما بمصر وألمانيا وروسيا في فترة الستينيات والسبعينات، ثم عادوا للسودان حاملين أحلامهم بنشر ثقافة السينما وصناعة الأفلام فأسسوا جماعة الفيلم السوداني في عام ١٩٨٩.

وبعد 30 عامًا من المنفى وتوقف السينما وإغلاق دور العرض، يجتمعون من جديد في وطنهم محاولين إنعاش حلمهم عن طريق إعادة الحياة لدار عرض سينمائية مهجورة