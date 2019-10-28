شهيرة تحيي الذكرى الأولى على رحيل بدر تيسير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت الفنانة شهيرة، الذكرى الأولى على رحيل مهندس الديكور الشهير بدر تيسير، زوج شقيقتها الإعلامية نانو حمدي.

ونشرت شهيرة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، صورة للفنان الراحل، وعلقت: "حبيبي يا بدورة زوج أختي الغالي، عدت سنة على غيابك وإحنا مش مستوعبين عدم وجودك".

وتابعت: "كان وجودك قوي وكارزيمتك حاضرة وضحكتك وتعليقاتك وقفشاتك وتفاصيلك مازالت في الوجدان ونتكلم عليها طول الوقت".

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وأضافت: "إنت الحاضر الغائب، ربنا يرحمك برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء ويرزقك العفو والمغفرة والجنة ونعيمها يارب ويصبرنا علي الفراق، نسألكم الدعاء".

الفنان بدر تيسير رحل عن عالمنا يوم 28 أكتوبر 2018، بعد صراع مع المرض، وهو والد الفنانة منة تيسير، والإعلامية مريم بدر تيسير، ويعتبر من أشهر مهندسي الديكور في السينما والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "العندليب"، "الحقيقة والسراب"، "أولاد آدم".