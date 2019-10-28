"الشموع السوداء" و"رد قلبي".. 10 أفلام لـ"فارس الرومانسية" عز الدين ذو الفقار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 28 أكتوبر 1919، ولد فارس الرومانسية المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار.

"عز الدين" قرر الإلتحاق بالكلية الحربية، إلا أنه استقال بعدما وصل لرتبة يوزباشي بسلاح المدفعية، لحبه الشديد للفن.

كانت أول أعماله الفنية، فيلم "أسير الظلام" عام 1947، ويعتبر الفيلم انطلاقة حقيقية لمخرج مبتدئ، جعلت منه اسما لا ينسى في تاريخ السينما العربية.

امتزجت أعماله الرومانسية بحب الوطن والتضحية، فعادة ما نشاهد قصة حب ممتزجة إما بقصة وطنية، أو موقف يقوم فيه طرف بالتضحية حفاظا على الآخر.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أفلام في مسيرة الفنان الراحل:

موعد مع الحياة

كون عز الدين ذو الفقار مع زوجته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ثنائيا يعتبر من أشهر الثنائيات في تاريخ السينما، ومن أبرز أعمالها فيلم "موعد مع الحياة"، وشارك في البطولة شكري سرحان، شادية، عمر الحريري، حسين رياض.

وفاء

فيلم "وفاء" من أشهر أفلام الفنانة الكبيرة مديحة يسري، والفنان عماد حمدي، وعرض عام 1953، وشاركهما البطولة عمر الحريري، ولولا صدقي.

رد قلبي

الفيلم دخل ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، ويحكي عن فترة ثورة 1952، والقضاء على الملكية والإقطاع، من خلال قصة حب تنشأ بين "علي"، ابن الجنايني، والأميرة إنجي، وفي النهاية ينتصر الحب، والفيلم بطولة شكري سرحان، صلاح ذو الفقار، مريم فخر الدين.

بورسعيد

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من أشهر الأفلام الوطنية، والتي تحكي قصة كفاح مدينة بورسعيد الباسلة، وظهر عز الدين ذو الفقار في عدد من المشاهد، والفيلم بطولة فريد شوقي، رشدي أباظة، هدى سلطان، توفيق الدقن.

إمرأة في الطريق

الفيلم يعتبر الأجرأ في مسيرة الفنانة هدى سلطان، فجسدت دور إمرأة لعوب، تقع في حب شقيق زوجها، والفيلم بطولة زكي رستم، رشدي أباظة، شكري سرحان.

الرجل الثاني

واحد من أهم الأفلام وأشهرها، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، إذ نقل الفنان رشدي أباظة لأدوار البطولة، بعدما برع في تجسيد شخصية "عصمت كاظم"، والفيلم بطولة صلاح ذو الفقار، صباح، سامية جمال.

بين الأطلال

من أشهر الأفلام الرومانسية في تاريخ السينما العربية، وهو من بطولة فاتن حمامة، عماد حمدي، فؤاد المهندس، صلاح ذو الفقار.

نهر الحب

الفيلم يعتبر من كلاسيكيات السينما المصرية، وعلى الرغم من انفصال فاتن حمامة عن عز الدين ذو الققار، وزواجها من الفنان عمر الشريف، إلا أنه أخرج لهما فيلما يعتبره البعض أيقونة للرومانسية، والتضحية، وحب الوطن.

البنات والصيف

الفيلم من أوائل الأفلام التي قدمت قصص مختلفة خلال الفيلم، وهو مكون من 3 قصص أبطالهم عبدالحليم حافظ، سعاد حسني، مريم فخر الدين، كمال الشناوي، سميرة أحمد.

الشموع السوداء

هو آخر أعماله السينمائية، وعرض قبل وفاته بأشهر قليلة، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، وهو من بطولة نجاة، صالح سليم، فؤاد المهندس، أمينة رزق.