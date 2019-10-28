فيفي عبده تكشف عن آخر رجل في "امرأة وخمسة رجال"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بصورة من كواليس تصوير فيلم" امرأة وخمسة رجال" الذي قامت ببطولته أمام عدد من النجوم من بينهم ياسر جلال ومحمد سعد وحسن الأسمر، وذلك عبر إنستجرام.
وكتبت: "آخر راجل في فيلمي امرأة وخمسة رجال الله يرحمه المطرب والنجم حسن الأسمر، بحبكم قوي خمسة موا".
وانهالت التعليقات عليها من الجمهور الذي طالبها بالعودة للسينما من جديد.
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