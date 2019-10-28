أحلام تهنئ إليسا بعيد ميلادها.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، صديقتها الفنانة اللبنانية إليسا، بعيد ميلادها الـ 47، والتي احتفلت به أمس.

ونشرت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة لإليسا، وعلقت: "كل سنة وإنتِ طيبة وبصحة وسلامة، كل سنه وأنتِ ملكة الإحساس، كل سنة وأنتِ أجمل قلب تعرفت عليه".

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وأعادت إليسا "تغريد" منشور أحلام، قائلة: "شكرا يا ملكة الذوق قبل أي شي تاني أحلام، قلبي بيكبر فيكي وين ما كنتي، وكل الشكر على كلامك اللي نابع من القلب، بحبك".

إليسا من مواليد 27 أكتوبر 1972، تعتبر من أهم المطربات على الساحة الغنائية، وحققت أعمالها نجاحا كبيرا، ولها العديد من الألبومات الغنائية أبرزها "بدي دوب"، "أجمل إحساس"، "عايشالك"، "إلى كل اللي بيحبوني"، وغيرها.