تراند اليوم : زوجة فنان مصري شهير تعلن طلاقهما وتكتب تعليق صادم...

فجرت المصرية شيماء فوزي زوجة الفنان المصري عمرو سعد، مفاجأة صادمة للجميع، بإعلانها الطلاق رسميًا من زوجها بعد فترة زواج استمرت لأكثر من 11 عامًا.
وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كتبت زوجة عمرو سعد، :«أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد»، فيما لم يصدر حتى كتابة الخبر أي تعليق من عمرو سعد، ولم ينشر جديدًا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثار منشور زوجة عمرو سعد، صدمة لدى متابعيها ومحبي الفنان الشهير، خاصة أن وسائل الإعلام لم تنشر أي اخبار عن حياتهما الخاصة من قبل أو تحدث مشاكل بينهما.
الجدير بالذكر أن الفنان عمرو سعد شقيق الفنان أحمد سعد الذي طلق زوجته الفنانة سمية الخشاب مؤخرًا، وانتشرت قصة ما حدث بينهما من خلافات وصلت المحاكم بعد اتهامات متبادلة عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.