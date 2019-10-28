أثارت الفنانة دنيا بطمة الجدل مؤخراً بعد عدة إطلالات ظهرت في آخرها مع ابنتها غزل في غرفة نومها مما عرضها لموجة من الانتقادات.
وبعد ما تعرضت له بطمة من الانتقادات والشائعات، عبرت في مفاجأة صادمة لمقربين منها نيتها الاعتزال وارتداء الحجاب أيضاً، وأن هذه الفكرة باتت تراودها كثيراً في الفترة الأخيرة.
وأضافت المصادر المقربة بحسب نواعم، أن بطمة لا تعرف متى ستتخذ هذا القرار، خاصة كونها حققت مؤخراً جماهيرية واسعة في الدول العربية.
يذكر أن شائعة لاحقت دنيا بطمة مؤخراً بمنعها من دخول بلادها المغرب وإلغاء كافة حفلاتها الغنائية هناك وهذا ما نفته نهائياً.
كانت هذه تفاصيل خبر في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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