الراقصة المنقبة تُغضب لجين عمران.. ولهذا شن رواد تويتر الهجوم عليها

علقت الإعلامية لجين عمران، على الفتاة المنتقبة التي قامت بالرقص بين مجموعة من الشباب والفتيات في إحدى فعاليات موسم الرياض.

وقالت لجين عمران في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر » : « للأسف في ناس فاهمين الانفتاح والتطور بشكل يثير الاشمئزاز » .

وبالرغم من انتقاد المتابعين لتصرف الفتاة غير اللائق، إلا أنه تم انتقاد لجين أيضًا، متداولين عدة مقاطع فيديو لها وهي تتراقص في أحد الأماكن.

ويأتي ذلك وسط ردود فعل غاضبة من هذه تصرف الفتاة المخالفة للائحة الذوق العام، التي أصبحت الأكثر بحثًا على جوجل في المملكة.

ووجه النائب العام، مساء أمس السبت، بإلقاء القبض على الفتاة المنقبة بتهمة إخلالها بآداب وشروط الذوق العام.