إنتقادات تطال الفنانة مريم حسين أثناء تصويرها لنفسها وهي تصلي -فيديو

أثارت الفنانة مريم حسين موجة من السخرية بين المغردين على مواقع التواصل بعدما نشرت مقطع فيديو عبر “سناب شات” يشير إلى أنها تصلي.

وسخروا المغردون من طريقتها واعتبروا أنها تقوم بذلك ليقال عنها أنها تصلي.

وتساءل بعضهم كيف صورت أثناء الصلاة لأن ذلك يؤدي لقطعها.