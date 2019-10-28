تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نُشرت للفنانة منى زكي، برفقة زوجها أحمد حلمي، مشيرين إلى الشبه الكبير بينها والإعلامية وفاء الكيلاني.
الصور جرى التقاطها خلال مشاركة الفنانة منى زكي، مع زوجها أحمد حلمي في افتتاح ممر المشاهير في دبي.
وأشار البعض إلى أن تغير ملامح منى زكي قد يعود إلى إجرائها عملية تجميل بالبوتكس، جعلها تشبه الإعلامية وفاء الكيلاني إلى حد كبير، التي تصدر اسمها موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
ومن أبرز التعليقات التي تداولها رواد موقع “تويتر”: “يعني دي مش وفاء الكيلاني”، “أنا ليه شوفتها وفاء الكيلاني مش منى زكي”، “هي مالها قلبت على وفاء الكيلاني كدا ليه”.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحولت لوفاء الكيلاني.. صورة منى زكي تخطف أنظار رواد السوشيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.