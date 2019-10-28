اتحولت لوفاء الكيلاني.. صورة منى زكي تخطف أنظار رواد السوشيال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نُشرت للفنانة منى زكي، برفقة زوجها أحمد حلمي، مشيرين إلى الشبه الكبير بينها والإعلامية وفاء الكيلاني.

الصور جرى التقاطها خلال مشاركة الفنانة منى زكي، مع زوجها أحمد حلمي في افتتاح ممر المشاهير في دبي.

وأشار البعض إلى أن تغير ملامح منى زكي قد يعود إلى إجرائها عملية تجميل بالبوتكس، جعلها تشبه الإعلامية وفاء الكيلاني إلى حد كبير، التي تصدر اسمها موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ومن أبرز التعليقات التي تداولها رواد موقع “تويتر”: “يعني دي مش وفاء الكيلاني”، “أنا ليه شوفتها وفاء الكيلاني مش منى زكي”، “هي مالها قلبت على وفاء الكيلاني كدا ليه”.