شاهد: بلقيس تكشف عن مهنها الأربع .. إحداهن سيدة أعمال مع زوجها

شاركت بلقيس فتحي قبل أيام للمرة الأولى في مؤتمر القوة النسائية في البحرين لأول مرة لتكشف عن عملها كسيدة أعمال للمرة الأولى حيث تدير شركة خاصة برفقة زوجها الذي يثق بقراراتها كثيراً. وكانت بلقيس قد اختيرت من قبل تطبيق سناب شات العالمي ليكون لها فلتر خاص بأغنيتها “تعالي تشوف” لتُعد المرة الثانية لها ليكون لها فلتر خاص بها عبر التطبيق.

وتحدّثت بلقيس عن تجاربها في مجال الأعمال بعيداً عن النجاحات الفنيّة، وكشفت أنها خريجة قسم التسويق مع مرتبة الشرف من جامعة زايد في الإمارات، وبعد أن رفضت عدة شركات توظيفها، نجحت في الحصول على وظيفة مديرة تسويق براتب قليل في إحدى الشركات الصغيرة، وانتقلت بعدها إلى وظيفة أخرى بزيادة 3 أضعاف في الراتب. ولم تمتهن بلقيس الفن إلا بعد أن أكملت دراسة الماجستير في تخصصها. وجّهت بلقيس نصيحتها لكل الحاضرات، أن عليهن أن يصبرن في بداية المسيرة المهنية ولا يتعجلن في اتخاذ القرارات، أو طلب المناصب العليا، فتلك السنوات التي تقضيها كلّ منهن في العمل في وظائف صغرى تعمل على تشكيل شخصيتها القياديّة في المستقبل.

“القوّة والثأثير والإقناع هي أشياء مرتبطة ببعضها البعض، إن كنتِ قويّة في مركز إداري قوي، أو إن كانت شخصيتك قويّة فأنت مؤثرة، وبالتالي أنتِ شخصيّة تتمتع بموهبة الإقناع” هذا ما قالته النجمة بلقيس في محاضرتها، واستمرّت بالحديث عن أهمية الثقة في النفس في محيط العمل، وأهمية نتظيم الوقت حتى يتمكن كلّ شخص من إنجاز أكبر قد من المهام خلال اليوم. كشفت بلقيس التي تواجهها كسيّدة عاملة مع كونها أم، وقالت “كان عليّ أن أختار بين أن أترك مولودي مع الرفقة المأمونة وهو أهل زوجي، عافاهم الله، أو أن أضحي بطموحاتي وأن أتفرغ للأمومة”، كما أضافت أن الصعوبات لا تزال موجودة فعليها التوجه إلى المطار للعودة إلى جدة بعد مغادرة المؤتمر مباشرةً. استمرت محاضرة بلقيس هذه لما يقارب ساعة كاملة، وهي ليست المرّة الأولى التي تتحدّث فيها النجمة أمام الجمهور، حيث كشفت في السابق معاناتها مع الرهاب الاجتماعي أمام جمهور مؤتمر تيدكس العالمي، الذي أقيم في العاصمة العمانيّة مسقط.