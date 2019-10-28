بالفيديو.. كليب "السلطان" لمحمد رمضان يقترب من المليون الثالث

اقتربت أغنية "السلطان" للنجم محمد رمضان من حاجز المليون الثالث مشاهدة، وذلك بعد مرور يوم على طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". كليب "السلطان"، إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات وألحان أمير شيكو، توزيع سمسم السامبا، ودي جي فاتسام. يشار إلى أن النجم محمد رمضان طرح أخيرًا كليبًا بعنوان "هما عايزينها فوضى"، إخراج ياسر سامي، الأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، كما كسر الكليب حاجز الـ5 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. طرح أخيرًا كليبًا بعنوان "هما عايزينها فوضى"، إخراج ياسر سامي، الأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، كما كسر الكليب حاجز الـ5 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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