الخميس.. "الأصوات الذهبية" تتغنى بنصر أكتوبر بقصر الأمير بشتاك‎

احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة، يقيم "بيت الغناء العربي" بقصر الأمير بشتاك – بشارع المعز – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة والنصف مساء الخميس، الحفل الشهرى للأصوات الجديدة الفائزة بمسابقة "الصوت الذهبى"، الذى نظمها الصندوق العام الماضى. الخميس، الحفل الشهرى للأصوات الجديدة الفائزة بمسابقة "الصوت الذهبى"، الذى نظمها الصندوق العام الماضى. يشارك بالحفل الأصوات الشابة: "سلمى مصطفى، مؤمن محجوب، يحيى منواتى"، يتضمن البرنامج تقديم باقة مختارة من الأغاني الوطنية، منها: "أغلى اسم فى الوجود"، "مطلوب من كل وطنى"، و"ياحبيبتى يا مصر"، إضافة الى عدد من الأغانى التراثية.

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