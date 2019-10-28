هجوم كاسح على محمد رمضان بسبب أعماله الفنية

تصدر هاشتاج "محمد رمضان"، مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، للتأكيد على أن الفنان محمد رمضان قدم أدورا فى السينما تحرض على العنف والقتل وتجارة المخدرات ما أفسد أجيال الشباب والصبية التى يقدون به، الأمر أدى إلى اتساع وتمدد ظاهرة الانفلات الاخلاقة، وزيادة نسبة الجريمة.

وقال مغرد يدعي انجل بيرد، أن المسؤول الخفى وراء مقتل شهيد الشهامة محمود البنا، السينما وأدوار محمد رمضان، التى جعلت الشباب يقلدونة فى البلطجة ما تسبب فى ازهاق ارواح الشباب .

وتابع مغرد يدعي هانليا :" عندما يحدث عمل إرهابي الجميع يطالب بتجديد الخطاب الدينى، ولكن لا أحد يتخذ خطوات فعالة لوقف ومنع الفن الهابط من الظهور لحماية التقاليد والضمائر من التخريب الفنى الذى يشوة المجتمع.

وقال حساب يحمل أسم" زياد البسيوني"، الله يرحمه الدكتور مصطفى محمود ، كان يشرح للمجتمع المخلوقات العجيبة وكيفية تغذيتها وأسباب وجودها فى الدنيا، الآن أصبح قدوة المجتمع تحض على الأجرام والانفلات الأخلاقي ما وضع

المجتمع فى أزمة اخلاقية.

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ولفت حساب بأسم المسحراتي"، أن المشكلة ليست فقط فى ما يقدمة محمد رمضان، وإنما تكمن فى شركات الأنتاج التى قدمت خلال الـ30 عامًا الماضية سلبيات واشخاص لا تمتلك اخلاق خلال اعمالهم الفنية.

وتابع قائلًا:" شركات الانتاج قامت على مدار 30 عامًا بالأخذ من القمامة وتضع فى عقوق الشباب حتى اصبحت البلطجة من سمات البعض دون وجود رادع".

وأكد المسحراتي، أن شركات الانتاج السينمائي ادركت المحتوي المتدني الذي يجلب الذباب وقدمتة على هيئة عمل فني، لافتين إلى أنهم استغلوا الجهل وغياب الوعي الفكري لدي قطاع كبير من مصر واستهدفه وقد أصاب .