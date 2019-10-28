بعد إهانته لها.. ريهام سعيد لجورج قرداحي: "إنت خرَّفت"

عبرت الإعلامية ريهام سعيد عن غضبها بسبب الإهانة التي تعرضت لها من الإعلامي جورج قرداحي، أثناء استضافته قبل اسبوعين في برنامج "في Male"، علي شاشة lbc اللبنانية.
نشرت ريهام عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، المقطع الذي أهانها فيه
جدير بالذكر ان جورج قرداحي حل ضيفًا علي برنامج "في Male"، وسُئل عن رأيه في التصريحات التي صدرت عن ريهام سعيد بشأن أصحاب الوزن الزائد ومرضي السمنة في إحدي حلقات برنامجها الموقوف "صبايا"، وهل تستحق ابعادها عن ممارسة العمل الإعلامي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إهانته لها.. ريهام سعيد لجورج قرداحي: "إنت خرَّفت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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