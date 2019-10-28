بعد إهانته لها.. ريهام سعيد لجورج قرداحي: "إنت خرَّفت"

عبرت الإعلامية ريهام سعيد عن غضبها بسبب الإهانة التي تعرضت لها من الإعلامي جورج قرداحي، أثناء استضافته قبل اسبوعين في برنامج "في Male"، علي شاشة lbc اللبنانية.

نشرت ريهام عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، المقطع الذي أهانها فيه

قرداحي بألفاظ صريحة، وعلقت قائلة: "قال اني قليله الادب بس انا خلاص كده عرفت انه خرف فعلا.. عيب".جدير بالذكر ان جورج قرداحي حل ضيفًا علي برنامج "في Male"، وسُئل عن رأيه في التصريحات التي صدرت عن ريهام سعيد بشأن أصحاب الوزن الزائد ومرضي السمنة في إحدي حلقات برنامجها الموقوف "صبايا"، وهل تستحق ابعادها عن ممارسة العمل الإعلامي.