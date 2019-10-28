الأربعاء.. "حكاية من زمن جميل"و"مشوار تحية كاريوكا" بالثقافة السينمائية

يواصل مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، تقديم عروضه السينمائية فى السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل، بمقر مركز الثقافةالسينمائية، تحت إشراف الناقد مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.
ويعرض فيلم "حكاية من زمن جميل" لمدير التصوير المخرج سعيد الشيمى ومدته ١٨ دقيقة، وأيضا فيلم "مشوار تحية كاريوكا" للمخرجة الراحلة نبيهة لطفى ومدته ٥٨ دقيقة، والحضور مجانا للجمهور.
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