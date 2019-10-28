شاهد.. أحمد حلمي يستعيد ذكرياته مع حماقي وأيمن بهجت قمر يرد

نشر الفنان أحمد حلمي صورتين تجمعه والمطرب محمد حماقي، الفرق بينهما 13 عامًا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". على موقع التغريدات القصير "تويتر". علق "حلمي" على المنشور قائلًا: "الصورة دي من ١٣ سنة. الفرق الوحيد بين الصورتين إن حماقي طول وأنا فضلت زي ما أنا". من ١٣ سنة. الفرق الوحيد بين الصورتين إن حماقي طول وأنا فضلت زي ما أنا". ويرد الشاعر أيمن بهجت قمر على "حلمي" مازحًا :"وانا اصلعيت"

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