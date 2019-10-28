شاهد.. أوس أوس والميرغني "اتنين في صندوق" من الرياض إلى كازبلانكا

انتهى الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، من عرض مسرح مصر ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، ثم غيّر وجهته إلى كازبلانكا بالمغرب، برفقة الفنان حمدي الميرغني، لاستكمال تصوير مسلسله الجديد "اتنين في صندوق".
نشر أوس أوس عبر حسابه بموقع
يذكر أن أوس أوس وباقي فريق مسرح مصر شارك في إطار فعاليات موسم الرياض التابع لهيئة الترفيه بالسعودية، حيث انطلقت أول عروضهم يوم الخميس الماضي 24 أكتوبر، وامتدت حتى يوم أمس الأحد.
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