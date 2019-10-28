الليلة.. عرض "رحلة سعيدة" على مسرح مركز الحرية للإبداع

يقام مساء اليوم، الإثنين، عرض "رحلة سعيدة" على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يشار إلى أن تدور أحداث العرض داخل أتوبيس مسافر فى رحلة لمدينة شرم الشيخ، به

مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، وذلك في إطار كوميدي.

يذكر أن "رحلة سعيدة"، تأليف محمد

الصواف، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبدالرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقى محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، إخراج محمد مرسي.