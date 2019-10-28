أحمد السلمان عاش تجربة "الحب من النظرة الأولى".. وعانى من جلطة وحرم من تناول اللحوم

ميرنا وليد - بيروت - ولد​أحمد السلمان​في 16 آذار/مارس عام 1962، هو ممثل ومخرج كويتي وولد في منطقة شرق وعاش فيها في طفولته خلال ستينيات القرن الماضي، قبل أن ينتقل إلى منطقة الدعية، ودرس في الدعية حتى عمر السابعة.

بعد انتهائه من مرحلتي الإبتدائي والمتوسط، إنتقل إلى "ثانوية يوسف بن عيسى"، في منطقة ضاحية عبد الله السالم.

بعد دراسته الثانوية إنتسب إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، في منطقة الشامية وتخرج عام 1986.

مسيرته

عرفأحمد السلمانالشهرة عبر مشاركته في مسلسل "جرح الزمن" من تأليف ​فجر السعيد​، كما عمل مخرجاً في الإذاعة في وزارة الإعلام.

في التلفزيون قدم العديد من الأعمال منها : ازعاج، مخلك 90، الانحراف، قاصد خير، زارع الشر، حوش المصاطب، طيور الجوارح، صالح تحت التدريب، سفينة الاحلام، طير الخير، الناس اجناس، القرا الاخير، آهات، زمان الاسكافي، بيت الوالد، سوق المقاصيص، سلامتك، جرح الزمن، ثمن عمري، الحريم، آه يا زمن، عذاري، نقطة تحول، عتيج الصوف، عرس الدم، لحظة ضعف، حراير، عائلتي، عيني عينك، بعد منتصف الخوف،كريمو، وطن النهتر، أبو الملايين، ماي عيني، محال، إلين اليوم، العمر لحظة، حريم بو سلطان...

في المسرح قدمت : الصيدة بلندن، لن أعيش في جلجاب زوجتي، فرجان، الخيران رايح جاي، قصر الرعب، زكريا حبيبي، حب فب الفلوجة، علي الطاير، ياواش ياواش، قرقيعان، شارع الحب، البيت المسكون 3.

معاناته مع المرض

عانىأحمد السلمانخلال عشر سنوات من مرض المرارة، وحرم من تناول بعض الطعام كاللحوم طيلة فترة مرضه، كما خضع لعملية استئصال المرارة وتعافى منها في عام 2010. المرض ظل يلاحقه حتى بعد ان انتهى المرارة أصيب بجلطة في القلب في عام 2017 وقضى فترة في المستشفى قي ​الكويت​ قبل ان يتعافى منها ويعود الى بيته.

حياته العاطفية

يقولأحمد سلمانأنه يؤمن بالحب من النظرة الأولى، وقد عاش هذه الحالة مرة واحدة عام 1983 مع زوجته أم فهد. وفي تصريح طريف قال انه مهم جدا ان يخاف الرجل من زوجته وان الكلمة التي تعبر عن الحب في نظرك هي "اشتقت لك". له من زوجته ابن اسمه فهد وابنتان :فاطمة وشيخة.

تروي فهيمة حاجي كيف تعرفت على زوجها الفنان أحمد سلمان وقالت: "تعرفنا خلال ايام الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية". وكانت وقتها فهيمة طالبة في قسم التمثيل والاخراج اما اللقاء الاول فكان طريفاً نوعاً ما مما جعله يأتي في اليوم التالي ليعتذر منها ومنذ ذلك اليوم بدأت تشعر وكأنه ظلها ودائماً تجده الى جانبها حتى قامت مرة والدته بزيارتها مع اخوته في مسكن الطالبات الذي كانت تعيش فيه لأنها قادمة من ​البحرين​ للدراسة .

بعدها ذهب احمد الى والدها في البحرين ليطلب يدها منه وتزوجا وهي في السنة الرابعة في المعهد وانجبت منه فاطمة بعد التخرج مباشرة عام 1986.

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اشاعة زواجه على زوجته في السر

انتشرت أخبار أنأحمد السلمانتزوج على زوجته، الا انها كانت كلها شائعات كاذبة، وتقول فهيمة في هذا الاطار ان هذه الشائعات انتشرت كثيراً، الا انها تثق به وتعلم ان الموضوع لم يكن صحيحا ولن يحصل.

موقف طريف حصل معه!

يرويأحمد السلمانمواقف طريفة حصلت معه في حياته اليومية وقال انه في مرة سُرق حذاؤه في المسجد، وذهب إلى المنزل حافي القدمين.

المناصب

من المعروف أنأحمد السلمانقدّم الكثير للفن، وعلى أثره تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة المسرح الكويتي، منذ عام 2002.