شربل خليل للفن: هذا سبب هجوم ندى أبو فرحات عليّ و"الفجور ما فيك ترد عليه بتهذيب"خاص الفن- هذا ما...

ميرنا وليد - بيروت - أكد المخرج اللبناني ​شربل خليل​ في تصريح خاص لموقع الفن أن ما حصل بينه وبين الممثلة اللبنانية ​ندى أبو فرحات​ على مواقع التواصل الإجتماعي سببه أن أبو فرحات أخذت تغريدة كتبها في العام 2016 كانت موجهة لداعش بعد تهديدهم له كتب فيها حينها "سألت خبيراً في تربية الكلاب، ما معنى أن ينبح عليّ كلب فقال: إنه بذلك يشتمك لأنه يعجز عن عضّك !!"، وتفاجأ بالأمس بتعليق من أبو فرحات قالت له فيه: "ما فيك تعضنا".

واشار خليل الى أنه لم يفهم سبب تصرف أبو فرحات واستفزازها له خاصة ان التغريدة مر عليها سنوات وليست موجهة لأي طرف لبناني، مؤكداً أنه من يقلل تهذيب معه سيتعرض لجواب "فاجر منه"، حيث قال "الفجور ما فيك ترد عليه بتهذيب، واللي بحركش فيي بقلة أخلاق ما حأسكتله، انتقدوا بتهذيب مواقفي السياسية بس ما حدا يقلل تهذيب معي".

يذكر ان خلاف خليل وأبو فرحات بدأ بعد أن كانت الأخيرة إنتقدت الطبقة السياسية في لبنان، معبرة عن تضامنها مع الشعب اللبناني الذي يطالب بحقوقه من خلال التظاهرات التي يقيمها في وسط بيروت وعدد من المناطق اللبنانية، وكتبت حينها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "شو بندم على اللي كنت رددو أنا وعمري 12 سنة: بالروح بالدم نفديك يا عماد.كيف بتقبلو نفديكن بدمنا وإنتو مش عاطيينا أدنى حقوقنا الإنسانية،إنتو الفساد بدمكن ونحنا بدمنا الكرامة. بالروح بالدم لن نفدي أحد! فلو عبيوتكن وخلو المطرح للبشر (كبداية) يستلمو البلد"، وتوجهت ندى بسؤال للكاتب والمخرج شربل خليل، وكتبت عبر صفحتها :"شربل خليل هل أنت عاجز عن عضنا؟ (مع إنك ما بتستاهل حتى تغريدة)" بسبب تغريدة كان قد كتبها في العام 2016 جاء فيها التالي "سألت خبيراً في تربية الكلاب، ما معنى أن ينبح عليّ كلب فقال: إنه بذلك يشتمك لأنه يعجز عن عضّك !!"، ليرد عليها خليل: "اللي متلك لا بيستاهلو لا عضة ولا تغريدة، بدك مخفر حبيش يا قحبة".