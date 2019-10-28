تراند اليوم : مذيعة عربية تنهار من البكاء على الهواء لهذا السبب

تحظى الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم مذيعة قناة “العربية الحدث”، بمحبة كبيرة لدى جمهورها، في مختلف الدول العربية.

خلال تغطية القناة للتظاهرات في لبنان على الهواء، حدث موقف مفاجئ من المراسل قبيل انتهاء التغطية، إذ أخبر المذيعة ومن خلفه الجمهور أن أهل طرابلس طلبوا منه توجيه تحية خاصة لها، وإبلاغها بمدى حبهم وتقديرهم لها.

تأثرت نجوى بشدة من هتافات المتظاهرين ومن الموقف ككل، لتعرب بعده عن امتنانها وحبها لكل أهلها في لبنان.

يذكر أن تظاهرات الشعب اللبناني بدأت مساء الخميس 17 أكتوبر، احتجاجا على فرض الحكومة لضرائب جديدة، وساند نجوم لبنان المتظاهرين ونزلوا إلى الشارع لمشاركتهم