تراند اليوم : أحمد حلمي يسخر من فرق الطول بينه وبين حماقي بهذة الصورة

كالعاده، يتمتع الفنان أحمد حلمي بروح الدعابة وخفة الظل، التي تظهر دائمًا في أغلب التعليقات التي يوجهها لزملائه وللجمهور.

شارك حلمي، متابعيه بصورتين عبر صفحته الرسمية على موقع Facebook، ظهر في كلاهما مع الفنان محمد حماقي، إلا الفارق الزمني بين هاتين الصورتين هو 13 عامًا.

التقطت الصورة الأولى في كواليس تسجيل أغنية “واحدة واحدة”، التي قدمها عام 2006 في فيلم “جعلتني مجرما”، الذي قام حلمي ببطولته، أما الثانية فتم التقاطها مؤخرًا وهما يغنيان نفس الأغنية، أثناء تواجدهما في احتفالية مبادرة “دكان الفرحة”، التي أطلقها صندوق تحيا مصر، لتسليم 100 فتاة تجهيزات الزواج.

علق حلمي على الصورتين كاتبًا: “الصورة دي من ١٣ سنة، الفرق الوحيد بين الصورتين إن حماقي طول وأنا فضلت زي ما أنا”.

يشار إلى أن حفل مبادرة “دكان الفرحة”، كان قد حضره لفيف من الفنانين والإعلاميين، كان أبرزهم الفنانة رجاء الجداوي، لبلبة، كندة علوش، وفاء عامر، ومصمم الأزياء هاني البحيري، فضلًا عن مجموعة كبيرة من الوزراء والشخصيات العامة