تراند اليوم : إتعلمي ازاي تحطي ميك اب مع الفنانة بشري

تتواصل الفنانة، بشرى مع جمهورها وتشاركهم يومياتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

وعبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، شاركت بشرى، متابعيها بفيديو أوضحت من خلاله خبرتها التجميلية في إخفاء إرهاق العيون والهالات السوداء.

قالت في الفيديو الذي نشرته، إنها تضع خافي أو مصحح للعيوب أقرب للون البرتقالي، لافتة إلى أن بعض الفتيات من الممكن أن ينفرن من لونه البارز، إلا أنه يظهر بشكل طبيعي جدًا بعد وضع كريم الأساس.

يذكر أن آخر عمل فني، شاركت فيه بشرى، كان مسلسل “عوالم خفية” لعادل إمام الذي عرض في رمضان ‏‏2018، فيما غابت هذا العام إذ لم تشارك في أي عمل في رمضان 2019