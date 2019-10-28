تكريم غادة عبد الرازق في مهرجان الرباط

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت إدارة مهرجان الرباط لسينما المؤلف في نسخته 24، التي تقام خلال الفترة ما بين 16 و22 نوفمبر المقبل، تكريم النجمة المصرية غادة عبد الرازق في حفل الافتتاح، علما أن الدورة الحالية منحت رئاسة الشرف للفنان المصري محمود حميدة، وسيتم تكريمه بحفل الافتتاح مع الفنانة المغربية فاطمة هراندي المعروفة ب “راوية” والمخرج الأمريكي هالي غريما، وعثمان سيمبين الملق ب “أبو السينما الأفريقية”.

وحسب بيان تكريم غادة عبد الرازق، أكد المهرجان أنها واحدة من ألمع النجوم في مصر، حيث تتوفر على رصيد غني من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وقدمت 26 مسلسلا آخره مسلسل “حدوته مرة” الذي عرض خلال شهر رمضان الأخير، إلى جانب أكثر من 20 فيلمًا سينمائيًا وحصدت العديد من الجوائز على المستوى العربي والدولي.

تشهد الدورة ال 24 لمهرجان الرباط لسينما المؤلف عرض أكثر من 70 فيلما تمثل دولا من مختلف القارات، واختارت اللجنة المنظمة 15 فيلما سيتبارون للفوز بجائزة الحسن الثاني “الجائزة الكبرى للمهرجان”.

وتنتمي الأفلام 15 المختارة إلى المغرب، فرنسا، تركيا، العراق، وسوريا وجورجيا وأوكرانيا، فلسطين، ايطاليا، إيران، لبنان، بلجيكا وإسبانيا وتونس، اليونان/ صربيا إلى جانب خمسة أفلام وثائقية، فضلا عن عدة أفلام مبرمجة في فقرات، استرجاع، وسينما العالم والسينما المغربية، فضلا عن أفلام خاصة بمخرجين من مغاربة العالم.

ويترأس لجنة تحكيم المهرجان المخرج الأمريكي هايلي غريما صاحب TEZA الحاصل على جائزة لجنة تحكيم بمهرجان فينيسيا، وتحتفي هذه الدورة بمئوية المخرج Jean Rouche الذي أعطى للسينما الوثائقية نبلها وقيمتها العلمية والتاريخية.