آخر مستجدات محاكمة بوسي بتهمة التهرب الضريبي

متابعة بتجـــــــــــرد: تواصل محكمة مستأنف جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الإثنين، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة “ببوسي” بتهمة التهرب من سداد مليون و827,210 ألف جنيه للضرائب، بعدما تقدمت باستئناف على الحكم الصادر بحقها بالحبس لمدة عامين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة “ببوسي”، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات ” وكالة الشافعي، والمتحدة، ومؤسسة فتوح”، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و827,210 ألف جنيه.

يذكر أن بوسي غادرت البلاد قبل صدور قرار من النائب العام بمنعها من السفر على خلفية صدور حكم نهائي بحبسها، 3 سنوات في جريمة إصدار شيك بمبلغ 2 مليون جنيه، بدون رصيد وهو واجب التنفيذ، بالإضافة إلي حكم غيابي صادر من محكمة الهرم بالحبس 3 سنوات و100 ألف جنيه كفالة، بسبب شيك بمبلغ 15 مليون جنيه.

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كما صدر ضد بوسي حكم غيابي جديد خلال الأيام القليلة الماضية، يفيد بحبسها ٣ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه، نظرا لإصدارها شيك بمبلغ ١٠ ملايين جنيه، ليصل إجمالي الأحكام الصادرة ضدها في ثلاثة شيكات بمبلغ ٢٧ مليون، إلى ٩ سنوات حبس.

وقام محامي طليقها فطين بإرسال إنذار رسمي علي يد محضر إلي الفنان هاني شاكر بصفته نقيب المهن الموسيقية، يطلب فيه إيقاف وشطب عضوية المطربة بوسي، نظرا لصدور حكم نهائي ضدها بالحبس ثلاث سنوات في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

ويفيد الإنذار بضرورة شطب عضوية بوسي من نقابة المهن الموسيقية، وذلك لأن جريمة إصدار شيك بدون رصيد هي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وهو ما يستوجب شطبها وفقا للقانون وللائحة النقابة.