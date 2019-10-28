محمد الشرنوبي يعلن التحدي: “محدش يقدر يمنعني أشتغل”

متابعة بتجـــــــــــرد: نفى الفنان المصري محمد الشرنوبى كل ما تردد عن فسخ تعاقده على بطولة فيلم “شريط 6” بسبب تهديدات خطيبته السابقة سارة الطباخ وتلويحها باستخدام عقد احتكار نشاطه الفني أمام القضاء المصري وطلب شرط جزائي يقدر ب600 ألف دولار.

وأكد الشرنوبي أن تعقيدات كثيرة حدثت أثناء التجهيز لتصوير الفيلم دفعته للاعتذار، مشيرًا إلى أنه سيعمل وسيقوم بالتركيز على مستقبله ولن يتمكن أحد من تعطيله، وإنه يتعامل مع التهديدات الحالية باعتبارها أمرا واقعا.

أضاف الشرنوبي في تصريحات لبرنامج theinsiderar: “أزمتي مع سارة الطباخ امر واقع لابد ان اتعامل معه ولكن هذا لن يوقفني عن العمل ولن يمنعني من مباشرة عملي وممارسته سواء في الغناء او التمثيل واترك كل المسائل القانونية الى المحاميين الذين يباشروا القضايا الخاصة بهذه الامر”.

يذكر ان سارة الطباخ أصدرت بصفتها المالكة لعقد احتكار جهود الشرنوبي لمدة 10 سنوات كاملة، بيانا فور الإعلان عن توقيعه عقد بطولة فيلم “شريط 6” حذرت فيه كل شركات الإنتاج من التعامل مع الشرنوبي دون موافقتها.