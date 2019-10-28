عمرو سعد ينفصل عن زوجته رسميًا بعد زواج دام لـ 11 عامًا

متابعة بتجــــــــــــرد: في خطوة مفاجئة، أعلنت السيدة شيماء فوزي زوجة الفنان المصرى عمرو سعد خبر طلاقها منه رسميًا، بعد زواج استمر لمدة 11 عامًا، وذلك بعد أشهر قليلة من انفصال شقيقه الفنان أحمد سعد عن زوجته الفنانة سمية الخشاب.

وكانت شيماء فوزي قد كتبت عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”: “أعلن الآن حريتي الكاملة .. من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد”.

وكان عمرو سعد قد تزوج من السيدة شيماء فوزي عام 2008، وأنجب منها 3 أبناء هم “رابي”، و”علي”، و”حبيبة”، وحرص طوال فترة زواجه على أن يبقي عائلته بعيدة عن الأضواء، حتى شاركه ابنه الأكبر “رابي” التمثيل في فيلم “حديد”، وعدة أعمال أخرى مثل: “يونس ولد فضة”، “وضع أمني”، “بركة”، وغيرها.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو سعد كان فيلم “فرعون”، والذي تم طرحه للعرض خلال عيد الفطر الماضي، ومسلسل “بركة” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.