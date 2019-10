تنبيه عاجل لأصحاب “آيفون” بحذف 17 تطبيقًا خطيرًا

متابعة بتجـــــــــرد: إذا كنت تمتلك 17 تطبيقا على هاتفك “آيفون”، فلا بد أن تحذفها في الحال بسبب خطورتها الشديدة.

وحددت شركة “وانديرا” لأمن الهواتف الذكية، في تقرير لها، الخميس، 17 تطبيقا في متجر “آب ستور” الخاص بـ”آبل”، مصابة بفيروسات طروادة الخبيثة، والتي تم تطويرها جميعها في الهند.

ومع حلول يوم الجمعة، أكدت شركة “آبل” بأن تم حذف كل التطبيقات من متجرها.

والتطبيقات الخبيثة هي:

RTO Vehicle Information

EMI Calculator & Loan Planner

File Manager – Documents

Smart GPS Speedometer

CrickOne – Live Cricket Scores

Daily Fitness – Yoga Poses

FM Radio – Internet Radio

My Train Info – IRCTC & PNR

Around Me Place Finder

Easy Contacts Backup Manager

Ramadan Times 2019

Restaurant Finder – Find Food

BMI Calculator – BMR Calc

Dual Accounts

Video Editor – Mute Video

Islamic World – Qibla

Smart Video Compressor

وقالت “وانديرا” إن قائمة التطبيقات الأولية التي أصدرتها تحتوي على تطبيقات مصابة ببرمجيات خبيثة، تجري عمليات احتيال بالإعلانات، إما عن طريق إجراء اتصالات متكررة بشبكات الإعلانات أو مواقع الإنترنت، وهو ما يتم القيام به لتعزيز عدد الزوار بطريقة صناعية، أو عن طريق تحقيق إيرادات من “الدفع عن كل نقرة”.

وأضافت أن التطبيقات المذكورة تتصل بنفس الخادم باستخدام تشفير قوي جدا لم يتمكن الباحثون من فكه بعد.

كما أوضحت في سياق متصل أن تطبيقات “أندرويد” التي تتواصل مع الخادم نفسه، كانت تجمع معلومات خاصة من أجهزة المستخدمين، مثل تلك التي تدور حول تصنيعه وطرازه وبلد إقامة المستخدم والعديد من تفاصيل الضبط.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان شركة أمن هواتف ذكية أخرى عن وجود 42 تطبيق “أندرويد” مليئة بالبرمجيات الخبيثة، التي تعرض وتنزل الإعلانات تلقائيا، وتسببت في تنزيل ملايين الإعلانات، قبل أن تقوم “غوغل” بحذفها من متجره للتطبيقات “غوغل بلاي ستور”.