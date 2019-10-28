متابعة بتجـــــــــرد: إذا كنت تمتلك 17 تطبيقا على هاتفك “آيفون”، فلا بد أن تحذفها في الحال بسبب خطورتها الشديدة.
وحددت شركة “وانديرا” لأمن الهواتف الذكية، في تقرير لها، الخميس، 17 تطبيقا في متجر “آب ستور” الخاص بـ”آبل”، مصابة بفيروسات طروادة الخبيثة، والتي تم تطويرها جميعها في الهند.
ومع حلول يوم الجمعة، أكدت شركة “آبل” بأن تم حذف كل التطبيقات من متجرها.
والتطبيقات الخبيثة هي:
RTO Vehicle Information
EMI Calculator & Loan Planner
File Manager – Documents
Smart GPS Speedometer
CrickOne – Live Cricket Scores
Daily Fitness – Yoga Poses
FM Radio – Internet Radio
My Train Info – IRCTC & PNR
Around Me Place Finder
Easy Contacts Backup Manager
Ramadan Times 2019
Restaurant Finder – Find Food
BMI Calculator – BMR Calc
Dual Accounts
Video Editor – Mute Video
Islamic World – Qibla
Smart Video Compressor
وقالت “وانديرا” إن قائمة التطبيقات الأولية التي أصدرتها تحتوي على تطبيقات مصابة ببرمجيات خبيثة، تجري عمليات احتيال بالإعلانات، إما عن طريق إجراء اتصالات متكررة بشبكات الإعلانات أو مواقع الإنترنت، وهو ما يتم القيام به لتعزيز عدد الزوار بطريقة صناعية، أو عن طريق تحقيق إيرادات من “الدفع عن كل نقرة”.
وأضافت أن التطبيقات المذكورة تتصل بنفس الخادم باستخدام تشفير قوي جدا لم يتمكن الباحثون من فكه بعد.
كما أوضحت في سياق متصل أن تطبيقات “أندرويد” التي تتواصل مع الخادم نفسه، كانت تجمع معلومات خاصة من أجهزة المستخدمين، مثل تلك التي تدور حول تصنيعه وطرازه وبلد إقامة المستخدم والعديد من تفاصيل الضبط.
وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان شركة أمن هواتف ذكية أخرى عن وجود 42 تطبيق “أندرويد” مليئة بالبرمجيات الخبيثة، التي تعرض وتنزل الإعلانات تلقائيا، وتسببت في تنزيل ملايين الإعلانات، قبل أن تقوم “غوغل” بحذفها من متجره للتطبيقات “غوغل بلاي ستور”.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه عاجل لأصحاب “آيفون” بحذف 17 تطبيقًا خطيرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.