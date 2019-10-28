كريستيانو رونالدو يحصل على مبلغ خيالي مقابل إعلانات إنستجرام

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت تقارير صحفية أجنبية عن أن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يحصل على 47.8 مليون دولار سنويًا مقابل الاعلانات التي يقوم بها عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.
وأفادت التقارير عينها إلى أن المبلغ الذي يتلقاه كريستيانو من الإعلانات عبر “إنستجرام”، أعلى من دخله السنوي من فريق يوفنتوس ويبلغ قدره 34 مليون دولار.
تجدر الإشارة إلى أن كريستيانو رونالدو الحائز على جائزة بالون دور خمس مرات، قد ألمح مؤخرًا إلى احتمال اعتزاله ممارسة اللعبة في غضون عامين أو ثلاثة، وشدّد على خططه المستقبلية التي تمتد إلى ما هو أبعد من عالم الرياضة.
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