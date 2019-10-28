بالفيديو- “لا تجامل” جديد حسين الجسمي

اطلق النجم الاماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان “لا تجامل” كلمات ود، ألحان عزوف، ايقاعات احمد العنوه، توزيع ياسر ماجد، وتريات سعيد كمال ومكساج وماستر م. جاسم محمد.

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ويقول مطلع الأغنية: “ياخي جامل ولا تدري لا تجامل / هِد حلمي كل ما حلمي انبَنا/قول إنك مو حبيبي و لا أحاول/يمكن انهي رحلتي واوقف هنا”.

وكان حسين الجسمي قد احيا حفلا استثنائياً بمناسبة حدث “اكسبو 2020 دبي” الذي كان قد اعلن عن اختياره للجسمي سفيراً للحدث الأروع في العالم، ليكون بذلك أول فنان يقترن اسمه باسم الحدث العالمي المرتقب، وسيساهم الجسمي وهو من أبرز الفنانين العرب في المجال الغنائي في تعزيز انتشار رسائل إكسبو 2020 دبي، والتي تدعو للتعاون بين شعوب الأرض لصنع مستقبل أفضل، فضلا عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات بينما تستعد لاستضافة أكثر من 190 بلدا واستقبال ملايين الزوار خلال أشهر إكسبو الستة.