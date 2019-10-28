عبدالله السيف يتعرّض للسّرقة أثناء نومه.. شاهدي ما رصدته كاميرات المراقبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض الفنان الكويتي عبد الله السيف لعملية سطو من قبل مجموعة لصوص استغلّوا نومه ودخلوا منزله بغرض السّرقة.

ونشر السيف عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعيّ مقطع فيديو وثّقته كاميرات المراقبة، يرصد لحظة دخول 5 لصوص للمنزل بعدما كسروا الباب في منطقة أبو الحصانية، وصعودهم إلى الطابق العلويّ أثناء نومه.

وأوضح أنّ منزله يشبه المزرعة لكبر مساحته، إذْ يقع على 3 شوارع، ويعيش فيه بمفرده، وهذا سبب إقدام البعض على سرقته، مشيرًا إلى أنّه لم يفقدْ أي شيء من ممتلكاته، لأنّ اللصوص بمجرّد شعورهم بوجوده في البيت فرّوا هاربين.

وأكّد أنّهم لم يجرّبوا الدخول إلى مكتبه الخاصّ بسبب وجود رقم سريّ على الباب، وكذلك جهاز إنذار، مبينًا أنه لم يقم بتسجيل قضيّة رسمية بهذا الخصوص، واكتفى بعرض الفيديو للتوعية.

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وشارك عبدالله السيف، في عشرات الأعمال الفنية المسلسلات مثل "الدخيل، و لا وجود للحب، وللحب جنون، ودوائر حب ، وريحان، وعندما يزهر الخريف". ومن المسرحيات التي شارك فيها "مزاد الحب، كتاب العجائب، الأميرة فروز، الساحرة والذيب".

يُذكر أنّ آخر أعمال عبدالله السيف مسلسل "لا موسيقى في الأحمدي" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو مسلسل دراميّ تاريخيّ، تدور أحداثه في مدينة الأحمدي، يتحدّث عن فترة تاريخية بالستينيات والسبعينيات، تحكي الحياة في ذلك الوقت والعلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وتغير العلاقات بعد الانفتاح الذي حدث في تلك الفترة.