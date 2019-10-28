محمد سعد يعتذر عن المشاركة في مسرحية "علاء الدين"

اعتذر الفنان محمد سعد عن عدم مشاركته في مسرحية "علاء الدين" بعد استمراره في البروفات لمدة شهرين!

وكان من المقرر أن يشارك سعد في أحداث المسرحية لدور "الجني"، على أن يقوم الممثل أحمد عز في دور "علاء الدين"، وكان من المقرر أن تشارك روبي أيضا في المسرحية ولكنها اعتذرت عن ذلك مؤخرا.

والمسرحية تم الإتفاق على عرضها ضمن عروض "كايرو شو"، وتم الاستعانة بفريق متخصص لتقديم المؤثرات المسرحية بطريقة محترفة تلائم الأحداث الأسطورية.

وكشفت الشركة المنتجة أن هناك فريق عمل متكامل سيسافر لأحد عروض بوردواي عن "علاء الدين" في مدينة نيويورك لنقل التكنولوجيا والتقنيات التي ينفذ بها العمل هناك، كما سيبدأ العمل علي الفور لإعداد الموسيقى وباقي التفاصيل التي ستحتاج إلى جهد كبير جدا.



ويذكر أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية كانت فيلم "محمد حسين" ويشارك في بطولته سمير صبري وبيومي فؤاد و محمد ثروت و مي سليم و فريال يوسف و ويزو و حمدي الوزير ومن إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد على.

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