شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "بعلم الوصول" عربياً لأول مرة في أيام قرطاج السينمائية وغياب بسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم الفيلم المصري " بعلم الوصول " للمخرج هشام صقر ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية كعرض أول عربي وذلك في الساعة التاسعة مساء في قاعة الاوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس وتتغيب بطلة الفيلم بسمة عن الحضور ، وتحضر العرض الفنانة بسنت شوقي .

فيلم " بعلم الوصول " هوالفيلم المصري الوحيد المشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة وينافس ١١ فيلما علي حائزة "التانيت" وهي اسم الجائزة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية .

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بعلم الوصول» هو التجربة الروائية الطويلة الأولى لمؤلفه ومخرجه ومنتجه هشام صقر، بمشاركة إنتاجية من محمد حفظي وتدورأحداثه حول شخصية هالة التي تجسدها الفنانة بسمة، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها. فهي تعاني حالة نفسية بعد وفاة والدها وهي في الثامنة عشر من عمرها، تزداد بعد إنجاب طفلها الأول ودخول زوجها السجن، ولكنّها فجأة تقررعدم الاستسلام وتتخلص من فكرة الاختباء خلف زوجها لتعيش الحياة مثل كل امرأة طبيعية.

بعلم الوصول من تأليف وإخراج هشام صقر، ويشارك مع بسمة في البطولة بسنت شوقى ومحمد سرحان ولبنى ونس ورفل عبد القادر