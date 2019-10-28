شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" اليوم ولمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب الإقبال الجماهيري قرر صناع مسرحية

يوم أن قتلوا الغناء للفنان ياسر صادق، فتح العرض لمدة أسبوع بسبب الإقبال الجماهيري الذي شهدته بالأيام الماضية، حيث تم تحديد عرض المسرحية ابتداء من اليوم الاثنين إلى الأحد المقبل، على مسرح الطليعة بالعتبة في تمام الساعة السادسة مساء.

يشارك في بطولة العرض الفنانون ياسر صادق، وشادي سرور، وطه خليفة، ومحمد ناصر، وألحان المهدي، وهايدي رفعت، وحمادة شوشة، وآداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، وموسيقى العرض من ألحان أحمد نبيل، وتصميم ديكور محمد سعد، وملابس مروة منير، وتعبير حركي عمرو باتريك، وإخراج تامر كرم.

"يوم أن قتلوا الغناء يقدم للعام الثالث على التوالى، بعد تحقيقه نجاحا جماهيريا كبيرا منذ بدء عرضه، وتدور أحداث المسرحية حول صراع ما بين أخوين، فى رحلة البحث عن سبب الوجود وسرالكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.

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