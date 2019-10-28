ملحن لبناني يشبه إليسا ب ” زعيم فرنسي سفاح ” .. والأخيرة ترد : ” الله يشفيه “

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 11:53 صباحاً - هاجم الملحن اللبناني ” سمير صفير ” والمعروف بتأييده للسلطات في بلاده الفنانة اللبنانية ” إليسا” بعد نزولها للمشاركة في التظاهرات التي تشهدها لبنان خلال الأيام الماضية احتجاجا على الأوضاع الإقتصادية للبلاد والمطالبة بإسقاط النظام والحكومة الحاكمة بالوقت الحالي .

وشبه سمير صفير مواطنته إليسا في تغريدة شاركها لأحد الأشخاص كان يصفها بزعيم فرنسي سفاح يدعى ” روبسبيار ” والذي اشتهر في عهد الثورة الفرنسية بالإجرام وعرف عهده بإنه كان عهد الإرهاب حيث أمر بقتل 6 آلاف من الثوار وتم إعدامه لإنهاء إجرامه .

ويأتي هجوم سمير صفير على إليسا وتأييده بوصفها ب ” روبسبيار الثورة ” نتيجة لدعم وتأييد إليسا للثورة اللبنانية ومشاركتها بها واعتراضها على النظام الحاكم .

وخلق هذا الهجوم على إليسا غضبا وجدلا واسعا بين محبي ومتابعي الفنانة اللبنانية الذين شنوا هجوما علي الملحن سمير صفير مستنكرين وصف نجمتهم المحببة إليسا بالإجرام وطالبوها باتخاذ إجراء حاسم ضد من يتطاول عليها .

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وعلى الجانب الآخر خرجت إليسا بالرد عليه حيث أعادت نشر تلك التغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” وكتبت في تعليقها عليها : ” الله يشفيه ” .