وللفئران حظوظ.. جرذان تتعلم قيادة سيارات مصغرة بأمريكا

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 11:53 صباحاً - استطاع فريق من الباحثين الأمريكيين تعليم الفئران القيادة في مختبر بالولايات المتحدة، وتم تصميم السيارات من علبة طعام فارغة وعجلات وأرضية من الألومنيوم، وعجلة قيادة مصنوعة من 3 قضبان نحاسية.

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