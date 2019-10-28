كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 11:53 صباحاً - حرصت الفنانة الاماراتية احلام على معايدة الفنانة اللبنانية اليسا بمناسبة عيد ميلادها السابع والاربعين.
فقد نشرت احلام تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “كل سنه وانتي طيبه بصحه وسلامه كل سنه وانتي ملكه الاحساس كل سنه وانتي اجمل قلب تعرفت عليه اليسا”.
بدورها ردت اليسا على معايدة احلام وقالت: “شكرا يا ملكة الذوق قبل أي شي تاني أحلام. قلبي بيكبر فيكي وين ما كنتي وكل الشكر على كلامك اللي نابع من القلب .بحبك”
كانت هذه تفاصيل خبر ملكة الذوق تعايد ملكة الاحساس! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.