حسين الجسمي لا يُجامل في الإبداع!

متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة تحمل اسم “لا تجامل” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الخاصة على موقع “يوتيوب”.

“لا تجامل” أغنية رومانسية راقصة، يتميز الجسمي في تأديتها، فيقدّم للجمهور جرعة زائدة من الحبّ بإحساسه المرهف وأدائه المتمكّن.

ولا تعتبر هذه المرّة الأولى التي يُقدّم فيها حسين الجسمي أغنيات يثبت من خلالها لجمهوره في الوطن العربي وبلدان الإغتراب أنه لا يُجامل في الإبداع، فيسعى إلى تقديم الأفضل لهم ويكون دائمًا على مستوى توقعاتهم وأكثر.

الأغنية من كلمات ود، ألحان عزوف، ايقاعات أحمد العنوه، توزيع ياسر ماجد، وتريات سعيد كمال، مكساج وماستر م. جاسم محمد.

تجدر الإشارة إلى أن حسين الجسمي يتّبع سياسة خاصة في طرح أعماله الفنية حيث يطلق بين فترة وأخرى أغنية جديدة، عوضًا عن إصدارها في ألبومات غنائية.

كلمات الأغنية:

ياخي جامل ولا تدري لا تجامل

هِد حلمي كل ما حلمي انبَنا

قول إنك مو حبيبي و لا أحاول

يمكن انهي رحلتي واوقف هنا

يمكن اللي شدّني يمّك تجاهُل

يمكن عيونك أو اشياء بخَفى

مدري لكن فيك حاجات ومسائل

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ما قدَرت احلّها غير بـ أفا

ليه مدري وش ورى ذاك التفاؤل

ليه احسك لي و هالعالم فَنا

مثلك احساسي ذبحني بالتسأول

وينحرج لَو قلت وش معنى أنا

ودك ابقى لك أنا أبقى واواصل

أجمل الأحلام أوّلها عنا

ودك ارحل إبشر بعزّك و راحِل

كلّنا فينا الكرامه و الـ أنا

لمشاهدة فيديو أغنية “لا تجامل”: