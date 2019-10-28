شون بول مفاجأة ليالي الرياض العالمية

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الهيئة العامة للترفيه عن عدة مفاجآت جديدة للجمهور في موسم الرياض خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها إحياء النجم العالمي شون بول لحفل غنائي في ليالي الرياض العالمية.

ومن المقرر أن يلتقي شون بول الجمهور السعودي في الأوّل من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على مسرح “محمد عبده”.

تجدر الإشارة إلى أن عدد آخر من النجوم العالميين سيشاركون في موسم الرياض خلال الشهر المقبل.