هل تدخل علاقة أنور حديد ودوا ليبا مرحلة “الإشهار” قريبًا؟

متابعة بتجــــــــــــرد: بدأت الشائعات الرومانسية تلاحق دوا ليبا وأنور حديد عندما شوهدا سويًا في مهرجان الموسيقى في المملكة المتحدة.
ومن الواضح أنها ليست فقط شائعات فعلاقتهما قوية ومستمرة حتى اليوم وصورهما منتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي. ومؤخراً شاركت بيلا حديد متابعيها على إنستجرام بصور من احتفال عيد ميلادها والملفت كان وجود دوا ليبا إلى جانب شقيقها أنور في الصورة التي جمعت أفراد العائلة.
وعلى ما يبدو فإن علاقتهما تشكل عاملًا إيجابيًا على صعيد حياتهما المهنية أيضًا فدوا ليبا ستطلق في الأول من نوفمبر أغنية جديدة تحمل إسم Don’t Start Now، تتناول موضوع دخولها فصل جديد في حياتها. وصرحت بما معناه: “لقد اخترت طرح هذه الأغنية أولاً حتى اتمكن من إغلاق فصل واحد من حياتي والبدء من جديد”.
وإعتبر البعض أن هذه الأغنية هي ترجمة لبداية جديدة في حياتها العاطفية مع أنور حديد بعد انفصالها عن صديقها السابق Isaac Carew.
ولم تكتفي دوا ليبا بذلك بل حذفت جميع صورها عن حسابها الخاص على إنستجرام وبدأت بنشر صور جديدة لها، ومنذ أربعة أيام فقط كان أول بوست لها عبارة عن فيديو كتبت عليه: هل إشتقتم إلي؟ وحصل على أكثر من 4.5 مليون مشاهدة.
على صعيد آخر، تم إختيار أنور حديد ليكون الوجه الإعلاني لعطر valentino الجديد فإنتشر فيديو له إلى جانب Adut Akech وهما يقودان الدرجة النارية باحياء روما متجهين خلال النهار إلى حفل في قصر ضخم.
وشاركت والدته يولندا حديد متابعيها على إنستجرام بمجموعة صور من حفل إطلاق هذا العطر وكتبت بما معناه: “شكراً يا ملاكي لأنك تلون حياتي ومبروك للعطر الجديد”، وحصل هذا البوست على أكثر من 60 ألف لايك.
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