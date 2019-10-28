إنفصال مراد بوز عن حبيبته!

متابعة بتجـــــــــــــرد: أفادت وسائل إعلامية تركية أن النجم التركي مراد بوز انفصل عن حبيبته بطلة المسلسل التركي “عروس اسطنبول” اسلي أنفر، وذلك يعد علاقة حبّ طويلة تحدثت عنها الصحافة سابقا بشكل كبير.
وحتى اللحظة لم يعلّق مراد بوز على هذه الأخبار، رغم انتشارها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتساؤلات الكثيرة التي عمّت صفحات محبّيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
يذكر أن حبيبة مراد بوز، أصلي انفر هي ممثلة تركية من مواليد إنجلترا 10 مايو سنة 1984، واسمها الكامل هو ايتان أصلي انفر، وقد عاشت في انجلترا حتى عامها الثاني عشر ثم انتقلت الى تركيا مع عائلتها وبعدها التحقت بمدرسة الفنون الجميلة.
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