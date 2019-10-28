محمد إمام يتلقى تدريبات قاسية.. تعرف إلى السبب!

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد الفنان المصري محمد عادل إمام لجسيد شخصية بطل الصاعقة المصرية، ابراهيم الرفاعي في عمل سينمائي ضخم.

ويخضع محمد إمام لتدريبات قاسية من أجل أن يحصل على لياقة قوية ليكون جاهز للشخصية التي تحتاج إلى لياقة وبنية بشكل محدد، كما بدأ ايضا التحضير لملابس وتفاصيل الشخصية التي تحتاج إلى الكثير من التحضيرات.

من جهة أخرى، يفاضل في الفترة الراهنة بين أكثر من سيناريو، ليختار السيناريو الذي يناسبه ويقدّمه بمسلسل في سباق دراما رمضان 2020.

على صعيد آخر، ينتظر محمد عادل امام عرض أحدث أفلامه “لص بغداد” والذي انتهى من تصويره منذ فترة وتشاركه في بطولته ياسمين رئيس.