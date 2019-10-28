مي عز الدين تتخذ قرارها وتبتعد عن الكوميديا

متابعة بتجـــــــــــرد: تنشغل الممثلة المصرية مي عز الدين بقراء سيناريو جديد، قد تختاره لمسلسلها في سباق دراما رمضان المقبل.

وأفادت بعض المصادر المقرّبة من مي، أنها اشترطت أن يكون العمل بعيد عن الكوميديا أو الكراكتر على غرار تجربتها في مسلسل “الشك” ومسلسل “رسايل”.

وكانت مي قد ابتعدت في الفترة الأخيرة الماضية عن مواقع التواصل الإجتماعي وهو ما أثار قلق محبّيها ودفع بالبعض للتكهن بأنها تعاني من مرض ما.

لكن مي خرجت عن صمتها وأكدت منذ أيام، أنها بخير وكانت غائبة عن مواقع التواصل الاجتماعي، بحثًا عن المزيد من الخصوصية أثناء فترة العطلة الصيفية والسلام النفسي من الطاقة السلبية المتواجدة على السوشيال ميديا، ونبهت متابعيها إلى أن الحسابات الخاصة بها أصبحت تحت إشراف أدمن متخصص وأنها لم تعد تطلع على الرسائل، مشيرة إلى أنها وجدت الراحة في العزلة.