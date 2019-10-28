حكاية نداء شرارة: جرعة زائدة من الإحساس والإبداع – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرحت الفنانة الاردنية، نجمة برنامج “ذا فويس” نداء شرارة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “حكايتي”.
الأغنية باللهجة اللبنانية من كلمات نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، وتميّزت نداء في تأديتها بإحساس مرهف ورومانسية عالية.
“حكايتي” تلامس كل شخص مرّ بقصص وحكايات معيّنة في حياته، عاطفية واجتماعية وغيرها، منها السهل ومنها الصعب، وحاول رغم كل شيء تخطي الصعوبات وإكمال الطريق.
الجدير ذكره أن هذه الأغنية جاءت بعد النجاح الذي حققته اغنية “حبيتك بالتلاتة” التي طرحتها نداء خلال الفترة الماضية، ونالت نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب.
لمشاهدة فيديو أغنية “حكايتي”:
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