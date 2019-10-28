براد بيت يمثل أمام القضاء مجددًا وهذه تهمته

متابعة بتجــــــــــرد: يواجه النجم العالمي ​براد بيت​، تهمة جديدة أمام القضاء. وفي التفاصيل تم اتهام مؤسسته الخيرية Make it Right ببناء منازل رديئة في ولاية ‘نيو أورلينز’ التي تعرضت لإعصار كاترينا.

القضية بدأت في العام الماضي حين رفع شخصان يمتلكان بيتان قدّمتهما لهما المؤسسة وأكدا بأنّ البيتين يعانيان من مشاكل في البُنى التحتية، كوجود أخشابٍ مُتعفّنة، ومشاكل في السباكة، بالإضافة إلى تقعّر في سقفي المنزلين.

ووقتها طلب براد بيت ورؤساء المُنظّمة إزالة أسمائهم من القضية، وأكدوا أن لا علاقة لهم بأعمال البناء الا ان القاضية رفضت طلبهم هذا الأسبوع في جلسة جديدة في هذه القضية.