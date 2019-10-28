كاظم الساهر للعراق: “الى متى؟”

متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم العراقي كاظم الساهر، أغنية جديدة بعنوان “إلى متى”، مهداة الى بلده العراق.

واتت الأغنية على وقع التظاهرات التي عمّت عدد من محافظات بلاده.

وكان الساهر قد علق على هذه التظاهرات عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بالقول: “سلامٌ عليك على رافديك عراق القيم، فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكـل الأمم أصلي لأجلك في كل حين، وأمسح عنك غبار السنين، لماذا أراك حبيبي حزين ويعصر قلبك هذا الألم“.

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وكان آلاف المحتجين العراقيين قد تظاهروا في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد اليوم الأحد في تحد لحملة أمنية دامية راح ضحيتها العشرات خلال اليومين الماضيين ومداهمة نفذتها قوات الأمن أثناء الليل لتفريقهم.

لمشاهدة فيديو أغنية “إلى متى”: