جاستين بيبر يتحدى جمهوره.. لهذا السبب!

متابعة بتجــــــــــرد: تحدى النجم العالمي جاستين بيبر جمهوره من خلال أحدث منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.
وأكد بيبر في تعليقه إلى أنه سيصدر ألبومه الجديد قبل تاريخ 25 كانون الأوّل/ديسمبر إذا وصل عدد الإعجابات على المنشور إلى 20 مليون إعجاب.
تجدر الإشارة إلى أن جاستين بيبر طرح مؤخرًا كليب 10000hours، مع فريق Dan + Shay، وحقق العمل 35 مليون مشاهدة بعد أيام من إقامة حفل زفافه الثاني من هايلي بالدوين.
وكانت مفاجأة الكليب هي ظهور هايلي بالدوين في العمل، وكأنها رسالة بدعمها الدائم لزوجها جاستين وتضمن الكليب لقطات قديمة للزوجين.
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