21 فيلما وثائقيا في مهرجان الكويت السينمائي

بدأت في مكتبة الكويت الوطنية، الأحد، الدورة الـ3 من مهرجان الكويت السينمائي بمشاركة 21 فيلما وثائقيا بين قصير وطويل.

حضر حفل الافتتاح عدد من صناع وعشاق السينما في الكويت ومسؤولون من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وشخصيات عامة.

وبجانب العروض السينمائية والندوات النقاشية يشمل برنامج المهرجان 3 ورش عمل في إخراج الأفلام التسجيلية، وأفلام الرسوم المتحركة، وصناعة الفيلم الوثائقي.

وقالت الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تهاني العدواني في كلمة الافتتاح: "هذه التظاهرة تسهم في خلق فرص للتلاقي بين الخبرات والأفكار، وعرض الأعمال، وإشعال روح التنافس".



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وتحمل الدورة اسم المؤلف والمخرج الكويتي عبد المحسن الخلفان (79 عاما) باعتباره "نموذجا لجيل من المخرجين الذين آمنوا بدور السينما الوثائقية".



وبجانب الخلفان، كرم المهرجان في الافتتاح المخرج عبدالمحسن حيات والمصور عبدالرحمن العيسى.

وشمل برنامج الافتتاح فقرة فنية لعازف الكمان فيصل شاه الذي قدم مقاطع من موسيقى أشهر الأفلام العالمية.

وفي الختام عرض المهرجان فيلم "الغرفة" للمخرج عمار الموسوي الذي فاز بالجائزة الأولى في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بالدورة السابقة.



وتستمر الدورة الـ3 من المهرجان حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

